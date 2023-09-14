İspanya La Liga'da Real Madrid için rekor harcama limiti

Yayınlanma: 14.09.2023 - 15:37

Güncelleme: 14.09.2023 - 15:37

İspanya'da transfer döneminin 1 Eylül'de kapanmasının ardından yeni sezonun harcama limitleri açıklandı.

Barcelona'nın geçen sezonki limitinde büyük bir düşüş yaşanırken Real Madrid'in maaş limitinde artış yaşandı.

EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞAYAN BARCELONA

Yapılan açıklamaya göre Real Madrid'in maaş limiti 727,45 milyon Euro olurken Barcelona'nın limiti 270 milyon Euro olarak belirlendi. Bir diğer başkent ekibi Atletico Madrid ise 296 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı.

Geçen sezon elde ettiği gelirlerle maaş limitini 656 milyon Euro'ya yükselten Barcelona, limitinde en çok düşüş yaşayan takımlardan biri oldu. Real Madrid'in ise limiti 683 milyondan 727 milyona yükseldi.

REAL MADRİD 4'TE 4 YAPTI

İspanya La Liga'da 2023/24 sezonunun ilk 4 haftası geride kalırken Real Madrid, 4 maçından da galibiyetle ayrılan tek takım konumunda.

Girona ve Barcelona, Real Madrid'i 10 puanla takip ederken Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Cadiz ve Real Betis 7 puanda bulunuyor.