İspanya La Liga'da Real Madrid için rekor harcama limiti
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid, yeni sezon için açıklanan maaş limitlerinde 727,45 milyon Euro ile ilk sırada yer aldı.
İspanya'da transfer döneminin 1 Eylül'de kapanmasının ardından yeni sezonun harcama limitleri açıklandı.
Barcelona'nın geçen sezonki limitinde büyük bir düşüş yaşanırken Real Madrid'in maaş limitinde artış yaşandı.
EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞAYAN BARCELONA
Yapılan açıklamaya göre Real Madrid'in maaş limiti 727,45 milyon Euro olurken Barcelona'nın limiti 270 milyon Euro olarak belirlendi. Bir diğer başkent ekibi Atletico Madrid ise 296 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı.
Geçen sezon elde ettiği gelirlerle maaş limitini 656 milyon Euro'ya yükselten Barcelona, limitinde en çok düşüş yaşayan takımlardan biri oldu. Real Madrid'in ise limiti 683 milyondan 727 milyona yükseldi.
REAL MADRİD 4'TE 4 YAPTI
İspanya La Liga'da 2023/24 sezonunun ilk 4 haftası geride kalırken Real Madrid, 4 maçından da galibiyetle ayrılan tek takım konumunda.
Girona ve Barcelona, Real Madrid'i 10 puanla takip ederken Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Cadiz ve Real Betis 7 puanda bulunuyor.
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