Antoine Griezmann attı, Atletico Madrid La Liga'da 10. galibiyetine ulaştı!
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 14. hafta maçında Atletico Madrid, Mallorca ile karşılaştı.
Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 64. dakikada Antoine Griezmann'dan geldi.
MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYMEDİ
Atletico'da milli oyuncu Çağlar Söyüncü süre alamadı. Mallorca forması giyen eski Fenerbahçeli Vedat Muriç, sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Beşiktaşlı eski oyuncu Larin ise 62. dakikada Prats'ın yerine oyuna dahil oldu.
Atletico bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Ayrıca toplam galibiyet sayısını 10'a çıkardı.
Ligde puanını 31 yapan Atletico zirve takibini sürdürdü. Mallorca ise 9 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Barcelona deplasmanına gidecek. Mallorca ise Alaves'i ağırlayacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çiçeklerin dibine yarım bardak dökmek bile yetiyor!
- 50 milyon dolarlık teklifi reddetmişlerdi
- Hakiki zeytinyağı nasıl anlaşılır?
- Ankara sokakları yine kana bulandı
- Çok konuşulacak 'Akşener' iddiası
- Erdoğan da kira sorunuyla tanıştı!
- Akşener'den çarpıcı istek!
- 2024 yılı pasaport ücretleri belli oldu
- Birçok il için kar ve sağanak alarmı
- Okuyan'dan Nevşin Mengü'ye yanıt