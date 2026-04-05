Barcelona, Atletico Madrid'i deplasmanda devirdi: Puan farkı 7'ye çıktı

Barcelona, Atletico Madrid'i deplasmanda devirdi: Puan farkı 7'ye çıktı

5.04.2026 00:11:00
Barcelona, Atletico Madrid'i deplasmanda devirdi: Puan farkı 7'ye çıktı

La Liga'nın 30. haftasında Barcelona, 45+7'de 10 kişi kalan Atletico Madrid'i 2-1 yendi. Katalan devi, Real Madrid ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid ve Barcelona karşılaştı.

Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım, Simeone'nin 39'da attığı golle öne geçti. Barcelona, Marcus Rashford ile 42'de yanıt verdi. İlk yarının sonunda Atletico Madrid'de Nico Gonzalez yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. Barcelona, Robert Lewandowski'nin 87'de attığı golle öne geçti.

Maçı 2-1 kazanan Barcelona puanını 76 yaptı ve Real Madrid'in puan kaybı yaşadığı haftada farkı 7'ye yükseltti. Atletico Madrid 57 puanda kaldı.

İlgili Haberler

İspanyol basını duyurdu: Barcelona'da alternatif Victor Osimhen!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in Avrupa'nın dev takımlarından Barcelona'nın gündeminde yer aldığı iddia edildi.
Barcelona'ya tek gol yetti: 5 maçlık seri!
Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında kendi sahasında ağırladığı Rayo Vallecano'yu 1-0 mağlup etti.
Barcelona'dan İlkay Gündoğan itirafı!
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da Başkan Joan Laporta, 2023 yazında Manchester City'den transfer edilen İlkay Gündoğan hakkında açıklamalarda bulundu.