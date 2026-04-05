Barcelona, Atletico Madrid'i deplasmanda devirdi: Puan farkı 7'ye çıktı

La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid ve Barcelona karşılaştı.
Metropolitano Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takım, Simeone'nin 39'da attığı golle öne geçti. Barcelona, Marcus Rashford ile 42'de yanıt verdi. İlk yarının sonunda Atletico Madrid'de Nico Gonzalez yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü. Barcelona, Robert Lewandowski'nin 87'de attığı golle öne geçti.
Maçı 2-1 kazanan Barcelona puanını 76 yaptı ve Real Madrid'in puan kaybı yaşadığı haftada farkı 7'ye yükseltti. Atletico Madrid 57 puanda kaldı.