Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında kendi sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 11:33
Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Cadiz deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Barcelona ise kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 1-0 mağlup etmişti.


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