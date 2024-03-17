Atletico Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 29. haftasında kendi sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 29. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Staydumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem José María Sánchez Martínez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Cadiz deplasmanından 2-0'lık mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Barcelona ise kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 1-0 mağlup etmişti.
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