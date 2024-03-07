Barcelona, Hansi Flick ile masada!
İspanya La Liga ekibi Barcelona, Hansi Flick'in menajeri Pini Zahavi ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.
Xavi Hernandez'e sezon sonunda veda edecek Barcelona'da yeni teknik adam arayışları devam ediyor.
Listesinde birçok isim bulunan Katalan ekibinin, Flick'in menajeri Pini Zahavi ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.
Sky'da yer alan habere göre, Hansi Flick'in yeni menajeri Pini Zahavi'nin, önceki günlerde Barcelona Başkanı Joan Laporta ile masaya oturduğu aktarıldı.
Flick'in şu anda Barcelona'nın yeni teknik direktörü olmak için ana adaylardan biri olduğu kaydedildi.
59 yaşındaki Hansi Flick, eylül ayında Alman Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.
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