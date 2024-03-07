Barcelona, Hansi Flick ile masada!

İspanya La Liga ekibi Barcelona, Hansi Flick'in menajeri Pini Zahavi ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:52
Barcelona, Hansi Flick ile masada!
Abone Ol google-news

Xavi Hernandez'e sezon sonunda veda edecek Barcelona'da yeni teknik adam arayışları devam ediyor.

Listesinde birçok isim bulunan Katalan ekibinin, Flick'in menajeri Pini Zahavi ile görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Sky'da yer alan habere göre, Hansi Flick'in yeni menajeri Pini Zahavi'nin, önceki günlerde Barcelona Başkanı Joan Laporta ile masaya oturduğu aktarıldı.

Flick'in şu anda Barcelona'nın yeni teknik direktörü olmak için ana adaylardan biri olduğu kaydedildi.

59 yaşındaki Hansi Flick, eylül ayında Alman Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılmasından bu yana takım çalıştırmıyor.


barcelona haberleri Hansi Flick haberleri Teknik Direktör haberleri

İlgili Haberler

Barcelona fırsat tepti!

Barcelona fırsat tepti!
Frenkie de Jong'dan Barcelona'ya kötü haber!

Frenkie de Jong'dan Barcelona'ya kötü haber!
Barcelona'dan Arteta ile görüşme!

Barcelona'dan Arteta ile görüşme!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi! Bilimden tarihi buluş...

Yaşamın nasıl başladığı keşfedildi! Bilimden tarihi buluş...
Formula 1’de heyecan Suudi Arabistan’da devam edecek!

Formula 1’de heyecan Suudi Arabistan’da devam edecek!
Diziden etkilendiler: ‘Fatih’in ardından sıra ‘Timur’da: Tokatlama sitesi açıldı

Diziden etkilendiler: ‘Fatih’in ardından sıra ‘Timur’da: Tokatlama sitesi açıldı
Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor…

Kevin Spacey 7 yıl sonra beyazperdeye dönüyor…
TFF, YouTube'dan şifresiz maç yayımlayacak

TFF, YouTube'dan şifresiz maç yayımlayacak
Juventus’tan Kenan Yıldız’a müjde: İlk 11’de yer alacak!

Juventus’tan Kenan Yıldız’a müjde: İlk 11’de yer alacak!
Pratik ve ekonomik: Ev yapımı lahmacun tarifi

Pratik ve ekonomik: Ev yapımı lahmacun tarifi
Webb Uzay Teleskobu, en eski “ölü galaksiyi” fotoğrafladı

Webb Uzay Teleskobu, en eski “ölü galaksiyi” fotoğrafladı