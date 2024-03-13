Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final biletini 3 golle aldı!

Yayınlanma: 13.03.2024 - 09:10

Güncelleme: 13.03.2024 - 09:10

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona, sahasında Napoli ile karşılaştı.

Lluis Companys'de oynanan maçı Barcelona 3-1 kazandı. Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Fermin Lopez, 17. dakikada Joao Cancelo ve 83. dakikada Robert Lewandowski kaydetti. Napoli'nin tek golü 30. dakikada Amir Rrahmani'den geldi.

Barça'nin Polonyalı yıldızı Lewandowski, bu sezon 38 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

NAPOLİ'YE KAYBETMİYOR

Barcelona, Napoli'ye karşı kulüp tarihinde oynadığı hiçbir resmi maçı kaybetmedi.

Katalan devinin 17 yaşındaki genç stoperi Pau Cubarsí Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİLER

Barcelona, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında 17 yaş veya altında iki oyuncuya ilk 11'de yer veren tarihteki ilk takım oldu. 11'de 16 yaşındaki Lamine Yamal ve 17 yaşındaki Pau Cubarsi vardı.

1-1'lik ilk maçın ardından Katalan devi adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin kura çekimi ise 15 Mart'ta yapılacak.