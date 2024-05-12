Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında kendi sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.
Diego Simeone yönetimndeki Atletico Madrid, kendi sahasında Claudio Giráldez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - CELTA VİGO MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jorge Figueroa Vázquez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Mallorca deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Celta Vigo ise kendi sahasında ağırladığı Villarreal'i 3-2 mağlup etmişti.
atletico madrid haberleri celta vigo haberleri la liga haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Tasarruf' paketinde neler olacak?
- AKP eliyle torpil
- Doğal şifacı olan 4 burç
- Real Madrid Granada karşısında şov yaptı!
- Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme
- Trollere 'ekonomik kriz' yanıtı
- Eurovision 2024'ün şampiyonu 'İsviçre' oldu
- Trendyol 1. Lig'de tarihe geçen uzatmalar!
- Parayı mıknatıs gibi çeken 4 burç
- En hızlı aşık olan 4 burç