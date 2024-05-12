Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 35. haftasında kendi sahasında Celta Vigo ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:55
Atletico Madrid - Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da heyecan sürüyor.

Diego Simeone yönetimndeki Atletico Madrid, kendi sahasında Claudio Giráldez'in ekibi Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - CELTA VİGO MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:15'te başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jorge Figueroa Vázquez'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Mallorca deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Celta Vigo ise kendi sahasında ağırladığı Villarreal'i 3-2 mağlup etmişti.


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