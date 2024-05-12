Süper Lig'de en kritik pazar! İşte Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimalleri...

Yayınlanma: 12.05.2024 - 10:34

Güncelleme: 12.05.2024 - 10:34

Süper Lig’de zirve hattında kritik bir pazar günü yaşanacak.

Galatasaray, 36. hafta mücadelesinde deplasmanda Karagümrük’le karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak ve beIN Sports 1’den naklen yayımlanacak maçı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Fenerbahçe ise Kayserispor’u konuk edecek. Saat 19.00’daki karşılaşmada hakem Direnç Tonusluoğlu görev yapacak. Mücadeleyi beIN Sports 2 ekranlara getirecek.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Bitime 3 hafta kala Fenerbahçe’nin 6 puan önünde olan Galatasaray bugün kazanırsa, sarı-lacivertliler ise Kayserispor’a yenilirse "Cim Bom" şampiyonluğa ulaşacak. Fenerbahçe berabere kalır, Galatasaray galip gelirse ve Fenerbahçe yenilirse Galatasaray 1 puan alırsa sarı-kırmızılılar yine şampiyon olacak.

Galatasaray’da sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı Mert Müldür ile sakat İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek ve Osayi forma giyemeyecek.