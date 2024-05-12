Galatasaray'dan 12 Mayıs paylaşımı: 'Karanlıklar içinden...'
Süper Lig ekibi Galatasaray, 12 Mayıs 2012 yılında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Fenerbahçe derbisi hakkında paylaşımda bulundu.
Galatasaray Kulübü, 12 Mayıs 2012 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında paylaşım yaptı.
Sarı-kırmızılılar, Süper Final mücadelesinden 0-0'lık beraberlik ile ayrılarak Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda şampiyonluklarını ilan etmişti.
Galatasaray'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 12 yıl geçti.
KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN..."
?? TARİHTE BUGÜN | 12.05.2012— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 12, 2024
?? 18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 12 yıl geçti.
?? KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN... ?? pic.twitter.com/8QdQJqFHLz
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