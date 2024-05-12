Galatasaray'dan 12 Mayıs paylaşımı: 'Karanlıklar içinden...'

Süper Lig ekibi Galatasaray, 12 Mayıs 2012 yılında oynanan ve sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunu ilan ettiği Fenerbahçe derbisi hakkında paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 12:45
Galatasaray'dan 12 Mayıs paylaşımı: 'Karanlıklar içinden...'
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Galatasaray Kulübü, 12 Mayıs 2012 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi hakkında paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Süper Final mücadelesinden 0-0'lık beraberlik ile ayrılarak Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda şampiyonluklarını ilan etmişti.

Galatasaray'dan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 12 yıl geçti. 

KARANLIKLAR İÇİNDEN GÜN DOĞAR YA ANİDEN..."


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