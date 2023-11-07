Atletico Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde kendi sahasında Celtic'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 10:20
Atletico Madrid - Celtic maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Brendan Rodgers'ın ekibi Celtic ile karşı karşıya gelecek.

ATLETICO MADRID - CELTIC MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID - CELTIC MAÇI HANGİ KANALDA?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanacak.

İki ekip Şampiyonlar Ligi 3.hafta maçında Celtic'in sahasında karşı karşıya gelmiş mücadele 2-2 sonuçlanmıştı. 


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