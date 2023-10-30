Atletico Madrid evinde tutulmuyor... Seri 5 maça çıktı!

Yayınlanma: 30.10.2023 - 07:28

Güncelleme: 30.10.2023 - 07:28

İspanya La Liga'nın 11. hafta maçında Atletico Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazandı. Atletico Madrid bu galibiyetle birlikte bu sezon kendi sahasında oynadığı beşinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Rodrigo Riquelme ve 45+1'nci dakikada Alvaro Morata kaydetti. Alaves'in tek golü 90+6'ncı dakikada Ander Guevara'dan geldi.

ÇAĞLAR FORMA GİYMEDİ

Madrid'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 25'e yükselterek zirve takibine devam etti. Konuk ekip Alaves 5 puanda kalırken galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Önümüzdeki maç haftasında Atletico Madrid, Las Palmas deplasmanına gidecek. Alaves ise sahasında Almeria'yı ağırlayacak.