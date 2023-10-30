Cumhuriyetimizin 100.Yılı

Atletico Madrid evinde tutulmuyor... Seri 5 maça çıktı!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Alaves'i 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 07:28
Atletico Madrid evinde tutulmuyor... Seri 5 maça çıktı!
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'nın 11. hafta maçında Atletico Madrid ile Alaves karşı karşıya geldi. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid 2-1 kazandı. Atletico Madrid bu galibiyetle birlikte bu sezon kendi sahasında oynadığı beşinci karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Rodrigo Riquelme ve 45+1'nci dakikada Alvaro Morata kaydetti. Alaves'in tek golü 90+6'ncı dakikada Ander Guevara'dan geldi.

ÇAĞLAR FORMA GİYMEDİ

Madrid'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, puanını 25'e yükselterek zirve takibine devam etti. Konuk ekip Alaves 5 puanda kalırken galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Önümüzdeki maç haftasında Atletico Madrid, Las Palmas deplasmanına gidecek. Alaves ise sahasında Almeria'yı ağırlayacak.


Çağlar Söyüncü atletico madrid Alaves la liga

İlgili Haberler

Bellingham yıldızlaştı: El Clasico'da kazanan Real Madrid! Barcelona 1-2 Real Madrid

Bellingham yıldızlaştı: El Clasico'da kazanan Real Madrid! Barcelona 1-2 Real Madrid
Atletico Madrid deplasmanda takıldı

Atletico Madrid deplasmanda takıldı
Real Madrid zirvedeki yerini sağlamlaştırdı!

Real Madrid zirvedeki yerini sağlamlaştırdı!

En Çok Okunan Haberler