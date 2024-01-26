Atletico Madrid, Depay ile turladı
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Atletico Madrid, Sevilla'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.
İspanya Kral Kupası çeyrek final maçında Atletico Madrid ile Sevilla karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid 1-0 kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 79. dakikada Memphis Depay kaydetti.
Atletico Madrid'de Antoine Griezmann 26. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de yedekler arasında bekledi.
Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid yarı finale yükseldi. Sevilla, Kral Kupası'na veda etti.
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