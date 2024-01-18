Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı
Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü, bu akşam oynanacak Atletico Madrid - Real Madrid maçının kadrosunda yer aldı.
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Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den flaş bir karar geldi.
Milli oyuncu, Atletico Madrid'in Real Madrid ile oynayacağı Kral Kupası maçının kadrosunda kendine yer buldu.
Atletico Madrid - Real Madrid mücadelesi bu akşam saat 23.30'da kozlarını paylaşacak.
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