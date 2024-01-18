Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı

Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü, bu akşam oynanacak Atletico Madrid - Real Madrid maçının kadrosunda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:42
Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı
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Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'den flaş bir karar geldi.

Milli oyuncu, Atletico Madrid'in Real Madrid ile oynayacağı Kral Kupası maçının kadrosunda kendine yer buldu.

Atletico Madrid - Real Madrid mücadelesi bu akşam saat 23.30'da kozlarını paylaşacak.


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