Atletico Madrid, deplasmanda gol oldu yağdı!

İspanya La Liga'nın 15. Hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Real Valladolid'i 4-0 mağlup etti.

Atletico Madrid, deplasmanda gol oldu yağdı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 09:22

İspanya La Liga'nın 15. Hafta maçında Atletico Madrid, Real Valladolid'e konuk oldu.

Estadio Municipal Jose Zorrilla Stadyumu'ndaki karşılaşmayı konuk ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 26'da Clement Lenglet, 35'te Julian Alvarez, 37'de Rodrigo de Paul, 52'de Antoine Griezmann ve 90+2'de Alexander Sörloth kaydetti.

Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid, bu galibiyetin ardından puanını 32 yaptı. Real Valladolid, 9 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Sevilla'yı konuk edecek. Real Valladolid, Las Palmas deplasmanına gidecek.


Etiketler: #atletico madrid #la liga #real valladolid

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