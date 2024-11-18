Atletico Madrid'de 13 yıllık Diego Simeone dönemi sona eriyor!

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:58

Güncelleme: 18.11.2024 - 18:02

Atletico Madrid'de 2011 yılından beri takımın başında olan teknik direktör Diego Simeone ile yolların ayrılma ihtimalinin gündemde olduğu ileri sürüldü.

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; kırmızı beyazlı kulüpte, Arjantinli teknik adam olmadan inşa edilecek bir gelecek planlaması yapılıyor. Haberde, alınması muhtemel bu kararın sportif sonuçlarla bağlantılı olmadığı ancak yönetim kanadında Simeone döneminin sona yaklaştığının farkında olunduğu kaydedildi.

Atletico'ya bu kararı almaya iten sebeplerden biri de, 13 yıldır süren birlikteliğin tecrübeli teknik adamda oluşturduğu yıpranma olarak gösterildi.

YERİNE 3 ADAY VAR

Haber detayında İspanyol kulübünde Diego Simeone'nin yerine 3 aday bulunduğu ifade edildi.

Atletico Madrid'de Simeone sonrası dönem için geçen ilk aday B takımını çalıştıran Fernando Torres olsa da Aston Villa Teknik Direktörü Unai Emery en çok istenen isim olarak ön plana çıkıyor. İspanyol takımı için üçüncü aday ise Villarreal'in hocası Marcelino Garcia Toral.