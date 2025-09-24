İspanyol basınında gündem Arda Güler: 'Mesut Özil'i andırdı'

İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, Levante'yi 4-1 mağlup etti. Eflatun-beyazlıların yıldız oyuncusu Arda Güler'in sergilediği performans ve yaptığı asist, İspanyol basınında geniş yankı buldu.

'PASI BİR ŞAHESERDİ'

Marca: "Spot ışıkları Mbappé'nin üzerinde, ancak Kylian'ın ikinci golünde Güler'in pası bir şaheserdi. Fransız oyuncu bize Ronaldo'yu hatırlattıysa, Güler de ayağının dışıyla çizgi arasına attığı pasla Guti'yi hatırlattı. Güler, Marsilya karşısında kötü bir performans sergiledikten sonra Espanyol karşısında çok dolu bir yarım saat ve Levante karşısında harika bir maçla ortaya çıkarak büyümeye devam ediyor. Xabi'nin Madrid'inde kimse yerini kaybetmek istemiyor."

Estadio Deportivo: "Xabi Alonso, Levante karşısında sakatlığını atlatan Jude Bellingham'ı değil, Arda Güler'i orta sahada oynatma kararı aldı ve bu kararında haklı çıktı. Arda Güler orta sahada oyun kurucu ve organizatör olarak yeteneğini kanıtladı."

'MESUT ÖZİL'İ ANDIRDI'

Defensa Central: "Kylian Mbappe, Ciudad de Valencia'da Levante karşısında gecenin ikinci golünü attı. Arda Güler'in Luka Modric'i ve Mesut Özil'i andıran dış ayağıyla yaptığı harika pası tamamlayan Fransız oyuncu, kaleciyi geçip rahatça golü attı."

Vavel: "Kylian Mbappe, penaltı golünden sadece iki dakika sonra, Valverde ve Carreras arasında orta sahada iki pas daha yapar. Carreras, Arda Güler'i bulur, Arda Güler de Mbappé'ye nefis bir pas atar ve Mbappé kaleciyi geçerek skoru 4-1 yapar... Real Madrid'in son golü izlemeye değerdi."

'TOPU AYAĞINA ALDIĞINDA HER ŞEY OLABİLİR'

Mundo Deportivo: "Arda Güler, topu aldığında her şey olabilir. Real Madrid'in Levante karşısında aldığı 4-1'lik galibiyette Mbappé'ye yaptığı asist muhteşemdi."