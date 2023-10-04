Atletico Madrid - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında kendi sahasında Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
ATLETICO MADRID - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
ATLETICO MADRID - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, gruptaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Lazio ile 1-1 berabere kalmıştı.
Feyenoord ise kendi sahasında ağırladığı Celtic'i 2-0 mağlup etmişti.
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