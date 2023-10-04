Atletico Madrid - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün takımı Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci maçında kendi sahasında Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 10:51
Atletico Madrid - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

ATLETICO MADRID - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

ATLETICO MADRID - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, gruptaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Lazio ile 1-1 berabere kalmıştı.

Feyenoord ise kendi sahasında ağırladığı Celtic'i 2-0 mağlup etmişti.


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