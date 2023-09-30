Real Madrid deplasmanda farklı kazandı!
LaLiga 8. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Girona'yı 3-0 mağlup etti.
LaLiga 8. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Girona ile karşılaştı.
Girona'nın ev sahipliğinde oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Joselu, 21. dakikada Tchouameni ve 71. dakikada Bellingham kaydetti.
Ancelotti'nin öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.
Real Madrid'de Arda Güler sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi.
Real Madrid puanını 21'e çıkardı ve haftayı lider tamamladı. Girona ise 19 puanda kaldı.
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