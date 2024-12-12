Atletico Madrid, Griezmann ile galibiyete uçtu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Atletico Madrid sahasında Slovan Bratislava'yı 3-1 yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid sahasında Slovan Bratislava'yı ağırladı.
İspanyol devi mücadeleyi 3-1 kazandı. Julian Alvarez 16. dakikada karşılaşmada açılış yaptı. Atletico'nun Fransız yıldızı Griezmann, 42'de farkı 2'ye çıkardı. Batislava, 51. dakikada Strelec'in penaltı golüyle farkı 1'e indirdi. Griezmann, 57'de farkı yeniden 2'ye çıkardı.
Maçı 3-1 kazanan Atletico Madrid puanını 12 yaptı. Bratislava 0 puanla son sırada kaldı.
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