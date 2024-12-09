Yedi gollü maçta kazanan Atletico Madrid!

İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-3 mağlup etti.

Yedi gollü maçta kazanan Atletico Madrid!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 09:16

İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Atletico Madrid, Sevilla'yı konuk etti. Metropolitano Stadyumu'ndaki mücadeleyi Atletico Madrid 4-3'lük skorla kazandı

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 10'da Rodrigo de Paul, 62 ve 90+4'te Antoine Griezmann ile 79'da Samuel Lino kaydetti. Sevilla'nın gollerini ise 12'de Dodi Lukebakio, 32'de Isaac ile 57'de Juanlu attı.

Atletico Madrid, bu sonucun ardından puanını 35 yaptı. Sevilla, 19 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Atletico Madrid, Getafe'yi konuk edecek. Sevilla, Celta Vigo'yu ağırlayacak.


Etiketler: #atletico madrid #sevilla #la liga

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