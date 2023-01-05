Atletico Madrid kupada rahat turladı

İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Atletico Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu 2-0 yenerek üst tura yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2023 Perşembe, 08:44
Atletico Madrid kupada rahat turladı
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İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda Alvaro Cervera'nın ekibi Real Oviedo ile Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Nuevo Carlos Tartiere Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid 2-0 kazanırken goller; 24. dakikada Marcos Llorente ve 83. dakikada Pablo Barrios'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid kupada son 16 turuna yükselen taraf olurken, Real Oviedo turnuvaya son 32 turunda veda etmiş oldu.


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