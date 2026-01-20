Atletico Madrid maçı öncesi... Galatasaray'dan Fenerbahçe itirafı!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında çarşamba günü sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, bu maç öncesi İspanyol basınının sorularına yanıt verdi.

Ismael Garcia Gomez'in açıklamaları şu şekilde:

-Takım nasıl?

Ismael Garcia Gomez: "Süper Kupa maçı bizim için bir gerilemeye neden oldu ve bu hafta evimizde Gaziantep ile berabere kaldık. Bunun bizi çok fazla etkilemeyeceğini umuyoruz. Bizim için iyi haber, Afrika Kupası'nın sona ermesi ve Osimhen'in geri dönmesi. Şimdi kulüp için çok önemli olan önümüzdeki iki haftaya odaklandık."

"FENERBAHÇE'YE YENİLMEK DAHA ACI VERİCİ"

-Kulüp, Fenerbahçe'ye karşı Süper Kupa'yı kaybetmeyi nasıl karşıladı?

Ismael Garcia Gomez: "Gerçek şu ki bence onlar kazanmayı hak ettiler ve biz de bundan dersler çıkarmalıyız. Sonuçta bu hemen hemen her ülkede büyük takımların başına geliyor. Süper Kupa'da kaybetmek dünyanın sonu değil ama yine de bir kupa kaybetmek acı veriyor. Özellikle de Fenerbahçe'ye karşı. Fenerbahçe'ye 2-0 yenilmek, geçen yıl Beşiktaş'a 5-0 kaybetmekten daha acı verici. Onlar da bir rakip ama aynı şey değil. Fenerbahçe'ye yenilmek çok daha acı verici."

-Ancak ligde durum farklı.

Ismael Garcia Gomez: "Evet, ligde iyi gidiyoruz ve kupada iki maçta iki galibiyet aldık. Şampiyonlar Ligi'nde olmaması gereken, Union Saint-Gilloise ve Monaco ile oynadığımız son iki maçta, alabileceğimiz puanlardı. 3,4 veya 6. Kaç puan alabileceğimizi bilmiyorum. 0 puan aldık! Şu anda Atletico Madrid ve Manchester City'ye karşı puan almamız gereken bir durumdayız."

ATLETICO MADRID AÇIKLAMASI

-Sırada Atletico Madrid maçı var. Zorlu bir maç olacak.

Ismael Garcia Gomez: "Evet, kesinlikle. Puan almamız gerektiğini düşünüyoruz. Almazsak, tur atlamak çok zor olacak. Kesin bir şey değil ama bu maçların herhangi birinde puan alırsak, çok iyi bir şansımız olacağına inanıyoruz. Atletico ile evimizde oynamak daha iyi ama onların en iyi takımlardan biri olduğunu biliyoruz. Bu yıl biraz istikrarsız olsalar da yine de birinci sınıf bir takım."

-Atletico Madrid'in şu ana kadar sezonunu nasıl görüyorsunuz?

Ismael Garcia Gomez: "İyi. Bence iyi ancak belki de Atletico'nun her zaman sahip olduğu o çok güçlü savunma sağlamlığı gibi belirgin özelliği pek gösteremiyorlar. Dışarıdan bakıldığında, bu yıl biraz daha zorlanıyorlar gibi görünüyor. Atletico her zaman çok rekabetçi, savunması çok sağlam, karşılarında gol fırsatı yaratmak ve yenmek çok zor bir takım olmuştur. Bu yıl, hala çok güçlü bir takım olsalar da bunu pek gösteremiyorlar. Tüm büyük takımlarda olduğu gibi, bireysel yetenekleri fark yaratıyor. Bazı elit oyucuları belki de biraz daha istikrarsız bir sezon geçiriyor."

-Atletico'yu İstanbul'da ne bekliyor?

Ismael Garcia Gomez: "Dürüst olmak gerekirse, Türkiye'deki atmosfer muhteşem. Atletico, Avrupa'nın en iyileri arasında yer alan kendi stadyumları gibi çok tutkulu taraftarların bulunduğu stadyumlarda oynamaya alışkın. Bu yüzden atmosferin onları çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum ama buradaki atmosferin çok özel olduğu ve bunun her zaman bizim lehimize olduğu açık."

TRANSFER AÇIKLAMASI

-Kayıtlara göre altı maç var. Atletico'nun dört galibiyeti ve iki beraberlik. Beraberlikle yetinmeyi düşünüyor musunuz?

Ismael Garcia Gomez: "Bir şansımız olduğuna inanıyoruz. Galibiyet peşindeyiz. Şu andaki hedefimiz sahaya çıkmak ve kazanmak."

-Transfer piyasasında hareketlilik olacak mı?

Ismael Garcia Gomez: "Evet, kulüp transfer yapmaya açık ama sadece mevcut kadromuzu net bir şekilde güçlendirecek bir oyuncu olursa. Kadro çok iyi ve birini transfer edersek, bu takımı bir üst seviyeye taşıyacak biri olmalı."

-Hakan Çalhanoğlu ve Fabian Ruiz gibi isimler gündeme geldi.

Ismael Garcia Gomez: "Evet, her zaman birçok isim gündeme gelir. Ama kulübün fikri net; birini transfer edersek, bu üst düzey bir oyuncu olmalı. Kadromuz zaten çok rekabetçi."

-Okan Buruk teknik direktörlük koltuğunda güçlü duruyor.

Ismael Garcia Gomez: "Kesinlikle! Rekor kıran performanslarla üst üste üç lig şampiyonluğu kazandı ve bu yıl Türkiye'de daha önce sadece bir kez başarılan dört yıl üst üste şampiyonluk rekorunu egale edebilir. Bazen insanlar bu kadar çok lig şampiyonluğunu üst üste kazanmanın ne kadar zor olduğunu hafife alıyor. Okan Buruk, önemli bir etki yaratıyor ve umarım bu yıl Avrupa'da da bir adım daha ileri gidebiliriz. Adının diğer liglerde de geçmeye başlaması da şaşırtıcı değil."

-Atletico Madrid maçını izleyeceklere Galatasaray'ın daha az tanınan hangi oyuncusunu takip etmelerini önerirsiniz?

Ismael Garcia Gomez: "Benim için şüphesiz Roland Sallai. Geçen yıla göre en çok gelişme gösteren oyuncu o. Birkaç pozisyonda oynayabiliyor, çalışma etiği harika, alçakgönüllü ve çok hızlı öğreniyor. Bence her takım için çok ilginç bir oyuncu. Dünya klasmanında bir oyuncu olmasa da ona çok yakın. Her lige uyum sağlayabilecek bir fizik, zihniyet ve beceriye sahip. En iyi oyuncularımız Osimhen ve Sane ama birini seçmem gerekirse şüphesiz Roland Sallai olur."

-Simeone hakkındaki düşüncelerin neler?

Ismael Garcia Gomez: "Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birinden bahsediyoruz. Tutarlılığın giderek zorlaştığı bir futbol ortamında, Simeone'nin Atletico'da başardıkları takdire şayan. Bu performans seviyesini yıllardır sürdürmesi, yeteneğini ve adanmışlığını gösteriyor. Benim için o, mutlak bir rol model."