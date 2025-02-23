Atletico Madrid, Mestalla'dan Alvarez ile çıktı
Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 2 gol attığı maçta Valencia'yı Mestalla'da 3-0 mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid, 3-0'lık skorla kazandı.
Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 30. dakikada Julian Alvarez, 86. dakikada Angel Correa kaydetti.
Ligde 2 maç aranın ardından kazanan Atletico Madrid, puanını 53'e çıkardı. Ligde 3 maç sonra yenilen Valencia, 23 puanla küme düşme hattında kaldı.
Atletico Madrid, gelecek hafta Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Valencia ise Osasuna deplasmanına gidecek.
Etiketler: #atletico madrid #valencia #la liga
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