Atletico Madrid, Mestalla'dan Alvarez ile çıktı

Atletico Madrid, Julian Alvarez'in 2 gol attığı maçta Valencia'yı Mestalla'da 3-0 mağlup etti.

Atletico Madrid, Mestalla'dan Alvarez ile çıktı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 23.02.2025 - 00:17

İspanya La Liga'nın 25. haftasında Valencia ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Mestalla'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Atletico Madrid, 3-0'lık skorla kazandı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 12 ve 30. dakikada Julian Alvarez, 86. dakikada Angel Correa kaydetti.

Ligde 2 maç aranın ardından kazanan Atletico Madrid, puanını 53'e çıkardı. Ligde 3 maç sonra yenilen Valencia, 23 puanla küme düşme hattında kaldı.

Atletico Madrid, gelecek hafta Athletic Bilbao'yu ağırlayacak. Valencia ise Osasuna deplasmanına gidecek.


Etiketler: #atletico madrid #valencia #la liga

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