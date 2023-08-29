Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu 7 golle geçti!

La Liga'nın 3. haftasında Atletico Madrid, deplasmanda Vallecano'yu 7-0 mağlup etti. Milli oyuncu Çağlar Söyüncü, karşılaşmada 17 dakika süre aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2023 - 07:11
Atletico Madrid, Rayo Vallecano'yu 7 golle geçti!
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'nın 3. haftasınfa Atletico Madrid, deplasmanda Rayo Vallecano'ya konuk oldu.

Campo de Futbol de Vallecas'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 7-0'lık skorla kazanarak adeta gövde gösterisi yaptı.

Karşılaşmada gol perdesini 2. dakikada Griezmann açarken Atletico'nun diğer gollerini 16'da Depay, 36'da Molina, 73 ve 84'de Morata, 79'da Angel Correa ile 86'da Llorenta kaydetti.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, maçın 76. dakikasında oyuna dahil olarak 17 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Madrid ekibi, 7-0'lık skorla tarihinin en farklı deplasman galibiyetini almış oldu.

Atletico Madrid bu sonuçla 7 puana yükselerek zirvede yer alan Real Madrid'i takibini sürdürdü. Rayo Vallecano ise 6 puanda kaldı.

Simeone'nin öğrencileri bir sonraki hafta Sevilla'yı ağırlarken Rayo Vallecano ise Betis'e konuk olacak.


Player Alanı
atletico madrid Rayo Vallecano la liga

İlgili Haberler

Çağlarlı Atletico Madrid, La Liga'ya galibiyetle başladı

Çağlarlı Atletico Madrid, La Liga'ya galibiyetle başladı
Galatasaray, Atletico Madrid'in 2 yıldızını istiyor

Galatasaray, Atletico Madrid'in 2 yıldızını istiyor
Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü basına tanıttı

Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü'yü basına tanıttı

En Çok Okunan Haberler