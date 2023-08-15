Çağlarlı Atletico Madrid, La Liga'ya galibiyetle başladı

Atletico Madrid, La Liga ilk hafta mücadelesinde Granada'yı 3-1 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 07:07
Çağlarlı Atletico Madrid, La Liga'ya galibiyetle başladı
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La Liga'nın ilk hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Granada'yı konuk etti.

Metropolitano Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 3-1 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Maçın ilk yarısı biterken Atletico 45+4'te Morata'nın golüyle öne geçti. Granada 62'de Samu ile eşitliği yakalarken 67'de Depay ev sahibi ekibi bir kez daha öne geçirdi. 90+8'de ise Marcos Llorente skoru 3-1'e getiren golü kaydederek skoru ilan eden isim oldu.

Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, yedeklerde başladığı maça 59. dakikada dahil olarak bu sezon ilk kez Atletico Madrid formasıyla sahaya çıkmış oldu.

Atletico Madrid ligin ikinci haftasında Betis deplasmanına konuk olurken Granada ise Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.


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