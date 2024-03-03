Atletico Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya La Liga 27. hafta karşılaşmasında sahasında Real Betis ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.03.2024 - 13:15
Atletico Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 27. hafta heyecanı sürüyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.

ATLETICO MADRID - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?

Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.

ATLETICO MADRID - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Cesar Soto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta sahasında Almeria ile 2-2 berabere kalmıştı.

Real Betis ise sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etmişti.


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