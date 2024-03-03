Atletico Madrid - Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya La Liga 27. hafta karşılaşmasında sahasında Real Betis ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 27. hafta heyecanı sürüyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Manuel Pellegrini'nin ekibi Real Betis ile karşı karşıya gelecek.
ATLETICO MADRID - REAL BETIS MAÇI SAAT KAÇTA?
Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:15'te başlayacak.
ATLETICO MADRID - REAL BETIS MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Cesar Soto'nun yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta sahasında Almeria ile 2-2 berabere kalmıştı.
Real Betis ise sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup etmişti.
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