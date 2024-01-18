Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2024 - 11:51
Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
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İspanya Kral Kupası Son 16 Turu heyecanı sürüyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, Kral Kupası Son 32 Turu'nda deplasmanda Lugo'yu 3-1 mağlup etmişti.

Real Madrid ise deplasmanda Arandina'yı 3-1 mağlup etmişti.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI? 

Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Kral Kupası için açıklanan kamp kadrosunda yer aldı. 


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