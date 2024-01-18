Atletico Madrid - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında deplasmanda Atletico Madrid ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
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İspanya Kral Kupası Son 16 Turu heyecanı sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Diego Simeone'nin ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:30'da başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Guillermo Cuadra'nın yöneteceği karşılaşma Tivibu Spor 1'den naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, Kral Kupası Son 32 Turu'nda deplasmanda Lugo'yu 3-1 mağlup etmişti.
Real Madrid ise deplasmanda Arandina'yı 3-1 mağlup etmişti.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler, Real Madrid'in İspanya Kral Kupası için açıklanan kamp kadrosunda yer aldı.
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