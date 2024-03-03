Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi için kazandı!
İspanya Ligi'nde haftanın zorlu mücadelesinde Atletico Madrid, Real Betis engelini kayıpsız geçti.
İspanya Ligi'nde 27. hafta maçında Atletico Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Atletico Madrid oldu.
Atletico Madrid'in gollerini 8. dakikada Rui Silva (kendi kalesine) ve 44. dakikada Alvaro Morata kaydetti.
Alvaro Morata, Real Betis karşısında 28. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.
Real Betis'in tek golünü oyuna ikinci yarıdan giren William Carvalho 62. dakikada attı.
Bu galibiyetin ardından Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Atletico Madrid puanını 55'e yükseltti. Real Betis 42 puanda kaldı.
İspanya Ligi'nde gelecek hafta Atletico Madrid, Cadiz'e konuk olacak. Real Betis, Villarreal'i ağırlayacak.
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