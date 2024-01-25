Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:30
Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya Kral Kupası Çeyrek Final heyecanı sürüyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Quique Flores'in ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

ATLETICO MADRID - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?

Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ATLETICO MADRID - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesus Manzano yöneteceği karşılaşma Tivibu spor 1'den naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, Kral Kupası Son 16 karşılaşması sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup etmişti.

Sevilla ise deplasmanda Getafe'yi 3-1 mağlup etmişti.


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