Atletico Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya Kral Kupası Çeyrek Final maçında sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya Kral Kupası Çeyrek Final heyecanı sürüyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, sahasında Quique Flores'in ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
ATLETICO MADRID - SEVILLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Civitas Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATLETICO MADRID - SEVILLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesus Manzano yöneteceği karşılaşma Tivibu spor 1'den naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, Kral Kupası Son 16 karşılaşması sahasında Real Madrid'i 4-2 mağlup etmişti.
Sevilla ise deplasmanda Getafe'yi 3-1 mağlup etmişti.
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