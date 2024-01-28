Atletico Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında kendi sahasında Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.
Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.
ATLETİCO MADRİD - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?
Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ATLETİCO MADRİD - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Granada deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Valencia ise kendi sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmişti.
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