Atletico Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 22. haftasında kendi sahasında Valencia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.01.2024 - 11:20
Atletico Madrid - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 22. hafta heyecanı yaşanıyor.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, kendi sahasında Ruben Baraja'nın ekibi Valencia ile karşı karşıya gelecek.

ATLETİCO MADRİD - VALENCİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ATLETİCO MADRİD - VALENCİA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Ricardo De Burgos Bengoetxea'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Atletico Madrid, ligde oynadığı son maçta Granada deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

Valencia ise kendi sahasında ağırladığı Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmişti.


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