Atletico Madrid, Valencia'nın serisini bitirdi!

Yayınlanma: 29.01.2024 - 07:26

Güncelleme: 29.01.2024 - 07:26

İspanya La Liga 22. hafta maçında Atletico Madrid, sahasında Valencia ile karşılaştı.

Estadio Civitas Metropolitano'da oynanan maçı Atletico 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+5. dakikada Samuel Lino, 57. dakikada Memphis Depay kaydetti.

Valencia'da milli oyuncu Cenk Özkacar maça yedek kulübesinde başladı ve 79. dakikada dahil oldu.

Diego Simeone'nin öğrencileri bu sonuçla ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Valencia ise 5 maç sonra mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Atletico puanını 44'e çıkardı ve haftayı 3. sırada tamamladı. Valencia ise 32 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico, Real Madrid'e konuk olacak. Valencia ise Almeria'yi ağırlayacak.