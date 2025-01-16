Atletico Madrid zorlanmadan turladı!

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Atletico Madrid, deplasmanda Elche'yi 4-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

Atletico Madrid zorlanmadan turladı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:08

İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Atletico Madrid, deplasmanda Elche ile karşılaştı. Manuel Martinez Valero Stadı'nda oynanan maçı Atletico Madrid 4-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 29. dakikadalarda Alexander Sörloth, 62. dakikada Rodrigo Riquelme ve 75. dakikada Julian Alvarez kaydetti.

Elche'de 32 ve 50. dakikalarda sarı kart gören Nicolas Fernandez, kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Atletico Madrid kupada adını bir üst tura yazdıran takım oldu.


Etiketler: #atletico madrid #Elche #İspanya Kral Kupası

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