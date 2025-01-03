Miguel Crespo'dan Atletico Madrid itirafı: 'Neden ayrılmadım bilmiyorum'

Yayınlanma: 03.01.2025 - 16:18

Güncelleme: 03.01.2025 - 16:18

Geçen sezonu Rayo Vallecano'da kiralık geçirdikten sonra Fenerbahçe'nin sezon başında yolları ayırdığı Miguel Crespo, Başakşehir'e imza atmıştı. Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'deyken dünya devinden aldığı teklif ve sarı-lacivertlilerin şampiyonluk mücadelesi ile ilgili Ekol TV'ye açıklamalarda bulundu.

Crespo'nun açıklamaları şöyle:

FENERBAHÇE'DEN NEDEN AYRILDI?

"Bu futbol, futbolun da parçası olan bir şey bu. Yeni bir hoca geldi. Gelen ve gidenler oldu. Bunun futbolun parçası olduğunu söyleyebilirim. Sezon öncesi kampı geçirdik, Fenerbahçe başka oyuncular tercih etti."

FENERBAHÇE 10 YILDIR NEDEN ŞAMPİYON OLAMIYOR?

"Çok iyi soru. Dürüst olmak gerekirse cevabı bilmiyorum. Benim zamanımda gerçekten şampiyonluklar kazanmak için iyi kadrolar, çok sıkı çalışan kadrolar vardı. Her zaman sonunda küçük farklarla Galatasaray şampiyon oldu. Çok fazla şey söyleyemiyorum cevabını bilmiyorum. Her zaman küçük farklarla şampiyonluğu kaçırdık.

Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını tercih ederim."

FENERBAHÇE'DE OYNARKEN ÇIKAN ATLETICO MADRID İDDİALARI DOĞRU MUYDU?

"Evet, Atletico Madrid söylentileri doğruydu. 5 ay vardı Fenerbahçe'deki kontratımın bitmesine ve gerçekten orada olmaktan keyif alıyordum, mutluydum. Ocak ayıydı şimdi olduğu gibi. O zaman neden ayrılmadım bilmiyorum."