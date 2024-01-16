Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İspanyol ekipten Çağlar Söyüncü kararı!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Atletico Madrid'in transferde adı Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün ocak ayında takımdan ayrılmasına izin vereceği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.01.2024 - 21:41
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: İspanyol ekipten Çağlar Söyüncü kararı!
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Çağlar Söyüncü için önemli bir gelişme yaşandı.

İspanyol basınında yer alan habere göre, Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü'nün ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılmasına izin vereceği belirtildi.

ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR

Çağlar Söyüncü ile prensip olarak el sıkıştığı ileri sürülen Fenerbahçe'de yönetici Selahattin Baki'nin İspanya'da transfer için girişimlere devam ettiği kaydedildi.

27 yaşındaki Çağlar Söyüncü'nün adı Fenerbahçe dışında Roma, Fulham ve Porto ile de anılmıştı.

9 MAÇTA SÜRE BULDU

Atletico Madrid'e yaz transfer döneminde imza atan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bu sezon sadece 9 maçta süre buldu.


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