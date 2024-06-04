Atletico Madrid'den Julian Alvarez hamlesi!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 16:14

Güncelleme: 04.06.2024 - 16:14

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen La Liga devi Atletico Madrid'den flaş bir hamle geldi.

Marca'nın haberine göre; Atletico Madrid, Manchester City'nin 24 yaşındaki Arjantinli golcüsü Julian Alvarez'i kadrosuna katmak istiyor.

RESMİ TEMASA GEÇİLDİ

Bu doğrultuda Atletico Madrid, oyuncu ve menajeriyle resmi temasa geçerek nabız yoklamaya başladı.

MALİYETİ ZORLAYABİLİR

Haberde, Atletico Madrid'in sözleşmesi 2028 yılına dek süren oyuncu için tüm şartları zorlayacağı belirtilirken işinin mali yönden zor olduğu da belirtildi.

ARJANTİNLİLER DEVREYE GİRDİ

Ayrıca Arjantin Milli Takımı'nda Alvarez ile birlikte forma giyen Atletico Madridli futbolcular Rodrigo de Paul, Nahuel Molina ve Angel Correa'nın da devreye girerek yıldız ismi ikna etmeye çalışacakları belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Manchester City formasını bu sezon 54 maçta terleten yıldız golcü, 19 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.