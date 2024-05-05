Atletico Madrid'e tek gol yetti!

Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 34. haftasında deplasmanda karşılaştığı Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 10:16
Atletico Madrid'e tek gol yetti!
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La Liga'nın 34. haftasında Atletico Madrid ile Mallorca karşı karşıya geldi. Atletico Madrid deplasmanda Mallorca'yı 1-0 mağlup etti.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 5. dakikada Rodrigo Riquelme kaydetti.

Madrid ekibi bu galibiyetle puanını 67'ye yükseltirken, Mallorca ise 32 puanda kaldı.

Atletico Madrid bir sonraki karşılaşmasında sahasında Celta Vigo'yu ağırlarken, Mallorca da sahasında Las Palmas'ı konuk edecek.


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