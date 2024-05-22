10 futbolcu ile yollar ayrılıyor: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı!

Yeni bir yapılanma kararı alan Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü dahil 10 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 14:28
10 futbolcu ile yollar ayrılıyor: Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü kararı!
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La Liga'da ilk 3'e giremeyen Atletico Madrid, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Cadena SER'de yer alan habere göre; İspanyol devinde, Çağlar Söyüncü dahil 10 futbolcuyla yollarını ayıracak.

Sözleşmeleri sona eren Gabriel Paulista ve Mario Hermoso ile yeni sözleşme yapılmayacak. Barcelona'ya kiralanan Joao Felix, uygun bir teklif gelmesi halinde satılacak.

ÇAĞLAR DA LİSTEDE

Fenerbahçe'de kiralık oynayan Çağlar Söyüncü için de satış kararı alındı. İspanyol ekibi, sarı lacivertli takımda başarılı bir sezon geçiren milli oyuncudan yüksek gelir hedefliyor.

AYRILMASI MUHTEMEL İSİMLER

Bununla birlikte, takımın yıldız isimleri Alvaro Morata, Gabriel Paulista, Memphis Depay, Saul Niguez, Stefan Savic ve Thomas Lemar için de gelen teklifler masaya yatırılacak.

YÜKSEK BONSERVİS BEKLİYOR

Atletico Madrid, bu 10 futbolcunun satışından ciddi bir bonservis bedelini kasasına koymayı planlıyor.


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