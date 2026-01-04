Atletico Mineiro ile Fluminense karşı karşıya: 39 yaşındaki Hulk paylaşılamıyor!

Futbol kariyerini Atletico Mineiro'da sürdüren Breziyalı yıldız futbolcu Hulk, 39 yaşında yeni bir transfer yapmaya hazırlanıyor.

UOL'un haberine göre; Hulk'u kadrosuna katma girişimlerini sürdüren Fluminense, tecrübeli oyuncudan olumlu yanıt aldı. Haberde, golcü futbolcunun, Atletico Mineiro'dan ayrılarak Rio de Janeiro kulübüne katılmaya istekli olduğunu teknik ekibe bildirdiği ifade edildi.

MINEIRO BIRAKMAK İSTEMİYOR

Ancak Mineiro'nun, 2026 sonuna kadar sözleşmesi süren Hulk'u bırakmaya niyetli olmadığı belirtilirken, siyah beyazlı kulübün basın ofisinden Brezilyalı futbolcuya herhangi bir borcun bulunmadığı da açıklandı.

Haber detayında, 2025 sezonunu inişli çıkışlı bir grafikle geçiren Atletico Mineiro'dan ayrılmak isteyen Hulk'un, gelecek sezon Libertadores Kupası'nda mücadele edecek olan Fluminense'nin bir parçası olmak istediği vurgulandı.

61 MAÇTA 21 GOL, 8 ASİST

Porto'da yıldızı parlayan Hulk, 2021 yılından bu yana formasını giydiği Mineiro'da geçen sezon 61 maça çıktı ve 21 gol, 8 asistlik performans sergiledi.