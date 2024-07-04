Atletizmde 7 kota daha: Türkiye'yi Paris 2024'te temsil edecek atlet sayısı 15 oldu

Yayınlanma: 04.07.2024 - 17:39

Güncelleme: 04.07.2024 - 17:39

Milli sporcuların 7 kota daha almasıyla Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki atletizm yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcu sayısı 15'e yükseldi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) alınan bilgiye göre, Dünya Atletizm Birliğinin güncellediği olimpik sıralamanın ardından Paris 2024'e katılacak isimler belli oldu.

Daha önce olimpiyat barajını geçen sporculardan sonra Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.

Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel, maraton yürüyüş karışık takımda da ülke kotası aldı. TAF, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ile Mazlum Demir'in Paris 2024'e gitmesine karar verdi.

Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak milli atletler şöyle:

Erkekler

100 metre: Kayhan Özer

400 metre engelli: Berke Akçam, Yasmani Copello

20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz

Maraton: Kaan Kigen Özbilen

Yüksek atlama: Alperen Acet

Üç adım atlama: Necati Er

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Çekiç atma: Özkan Baltacı

Kadınlar

20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez

Yüksek atlama: Buse Savaşkan

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

Gülle atma: Emel Dereli

Karışık

Maraton yürüyüş takım: Ayşe Tekdal, Mazlum Demir