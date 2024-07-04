Atletizmde 7 kota daha: Türkiye'yi Paris 2024'te temsil edecek atlet sayısı 15 oldu
Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki atletizm yarışmalarında Milli sporcuların 7 kota daha almasıyla Türkiye'yi temsil edecek sporcu sayısı 15 oldu.
Milli sporcuların 7 kota daha almasıyla Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki atletizm yarışmalarında Türkiye'yi temsil edecek sporcu sayısı 15'e yükseldi.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) alınan bilgiye göre, Dünya Atletizm Birliğinin güncellediği olimpik sıralamanın ardından Paris 2024'e katılacak isimler belli oldu.
Daha önce olimpiyat barajını geçen sporculardan sonra Kayhan Özer, Alperen Acet, Necati Er, Özkan Baltacı, Buse Savaşkan, Emel Dereli ve Meryem Bekmez de olimpik sıralama doğrultusunda oyunlara katılma hakkı elde etti.
Meryem Bekmez ve Salih Korkmaz, 20 kilometre yürüyüşte bireysel, maraton yürüyüş karışık takımda da ülke kotası aldı. TAF, maraton yürüyüş karışık takım kategorisinde Ayşe Tekdal ile Mazlum Demir'in Paris 2024'e gitmesine karar verdi.
Paris 2024 Olimpiyatları'nda yarışacak milli atletler şöyle:
Erkekler
100 metre: Kayhan Özer
400 metre engelli: Berke Akçam, Yasmani Copello
20 kilometre yürüyüş: Salih Korkmaz
Maraton: Kaan Kigen Özbilen
Yüksek atlama: Alperen Acet
Üç adım atlama: Necati Er
Sırıkla atlama: Ersu Şaşma
Çekiç atma: Özkan Baltacı
Kadınlar
20 kilometre yürüyüş: Meryem Bekmez
Yüksek atlama: Buse Savaşkan
Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz
Gülle atma: Emel Dereli
Karışık
Maraton yürüyüş takım: Ayşe Tekdal, Mazlum Demir
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