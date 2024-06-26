Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları fikstürü belli oldu!

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki maç programı belli oldu. Filenin Sultanları ilk maçını 29 Temmuz'da Hollanda'ya karşı oynayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.06.2024 - 16:11
Filenin Sultanları'nın Paris Olimpiyatları fikstürü belli oldu!
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Fransa’nın ev sahipliğinde 27 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris Olimpiyat Oyunları’nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları grup aşamasında İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları’nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz

10.00: Türkiye-Hollanda

1 Ağustos

10.00:Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos

10.00: Türkiye-İtalya


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