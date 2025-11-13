Cumhuriyet Gazetesi Logo
ATP Finalleri'nde Zverev'i yenen Sinner, yarı finale kaldı

13.11.2025 09:37:00
AA
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde İtalyan Jannik Sinner, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Bjorn Borg Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

Turnuvanın son şampiyonu 2 numaralı seribaşı Sinner, 3 numaralı seribaşı Zverev'i 1 saat 37 dakika süren maçta 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Grupta 2'de 2 yapan İtalyan tenisçi, turnuvada yarı finali garantileyen ilk isim oldu.

Sinner, son grup maçında ABD'li Ben Shelton ile karşılaşacak.

Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Zverev ise gruptaki diğer yarı final bileti için Kanadalı Felix Auger-Aliassime'in karşısına çıkacak.

İlgili Konular: #ATP #Alexander Zverev #jannik sinner

