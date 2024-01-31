Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finali ikinci maçında deplasmanda Atromitos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 11:57
Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Yunanistan Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.

Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Sasa İliç'in ekibi Atromitos ile karşı karşıya gelecek.

ATROMİTOS - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?

Peristeriou Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

ATROMİTOS - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Panathinaikos, eşleşmenin ilk maçında kendi sahasında Atromitos'a 2-1 mağlup olmuştu.


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