Atromitos - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan Kupası çeyrek finali ikinci maçında deplasmanda Atromitos ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
Yunanistan Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos, deplasmanda Sasa İliç'in ekibi Atromitos ile karşı karşıya gelecek.
ATROMİTOS - PANATHİNAİKOS MAÇI SAAT KAÇTA?
Peristeriou Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
ATROMİTOS - PANATHİNAİKOS MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Panathinaikos, eşleşmenin ilk maçında kendi sahasında Atromitos'a 2-1 mağlup olmuştu.
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