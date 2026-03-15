Arda Güler'den Elche ağlarına inanılmaz gol!

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 3-0 yenen Real Madrid yüzünü La Liga'ya çevirdi. Ligin 28. haftasında İspanyol devi, Elche'yi konuk etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 4-1 kazanırken, goller 39. dakikada Rüdiger, 44. dakikada Valverde, 66. dakikada Huijsen ve 89. dakikada Arda Güler'den geldi. Elche'nin golü 85. dakikada kendi kalesine atan Moran'dan geldi.

Real Madrid puanını 66 yaptı ve maç fazlasıyla Barcelona ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Elche ise 26 puanda kaldı.

ARDA'DAN MÜKEMMEL GOL

Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 58. dakikada Vinicius Jr.'ın yerine oyuna girdi.

Milli futbolcu, rakip kalecinin kalesinden açıldığını görünce 89. dakikada kendi yarı sahasından şut çekti ve takımının 4. golünü attı.

Arda'nın golü stadyumu coştururken, yedek kulübesinde yer alan futbolcular milli futbolcuyu ayakta alkışladı.