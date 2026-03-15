Arda Güler'den Elche ağlarına inanılmaz gol!

15.03.2026 01:11:00
Cumhuriyet Spor
La Liga'da Real Madrid evinde Elche'yi 4-1 yendi. İkinci yarı oyuna giren Arda Güler orta sahanın gerisinden gol attı. Milli futbolcunun golü sosyal medyada gündem olurken, Real Madrid kulübesi oyuncuyu ayakta alkışladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'yi 3-0 yenen Real Madrid yüzünü La Liga'ya çevirdi. Ligin 28. haftasında İspanyol devi, Elche'yi konuk etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid 4-1 kazanırken, goller 39. dakikada Rüdiger, 44. dakikada Valverde, 66. dakikada Huijsen ve 89. dakikada Arda Güler'den geldi. Elche'nin golü 85. dakikada kendi kalesine atan Moran'dan geldi.

Real Madrid puanını 66 yaptı ve maç fazlasıyla Barcelona ile arasındaki farkı 1'e indirdi. Elche ise 26 puanda kaldı.

ARDA'DAN MÜKEMMEL GOL

Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 58. dakikada Vinicius Jr.'ın yerine oyuna girdi.

Milli futbolcu, rakip kalecinin kalesinden açıldığını görünce 89. dakikada kendi yarı sahasından şut çekti ve takımının 4. golünü attı.

Arda'nın golü stadyumu coştururken, yedek kulübesinde yer alan futbolcular milli futbolcuyu ayakta alkışladı.

Arda Güler'den hakkındaki iddialara yanıt: 'Real Madrid oyuncusu olduğum için...' İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in milli oyuncusu Arda Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkındaki iddialara yanıt verdi.
Oyundan çıkarılmasına tepki göstermişti: Real Madrid'den dikkat çeken Arda Güler açıklaması! İspanya La Liga'nın 27. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada oyundan çıkarılmasına tepki gösteren Arda Güler hakkında eflatun-beyazlıların teknik direktörü Alvaro Arbeloa'dan açıklama geldi.
Arda Güler asist yaptı, Real Madrid 3 puanı son dakikada aldı! İspanya LaLiga'da Arda Güler'li Real Madrid deplasmanda Celta Vigo'yu 90+4. dakikada Valverde'nin golüyle 2-1 yendi. Milli futbolcumuz Arda Güler 11. dakikada Tchouameni'ye asist yaptı.