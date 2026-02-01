Attila Szalai'den flaş Emre Belözoğlu tepkisi!

Kasımpaşa'dan ayrılan Attila Szalai, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Macar savunma oyuncusu, Emre Belözoğlu ile işlerin kendisi adına değiştiğini söyledi.

Szalai, "Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı" diye konuştu.

Attila Szalai açıklamasının tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Bazen hayat size beklenmedik zorluklar çıkarır.

Kasımpaşa'ya sorumluluk almak, kulüp için her şeyi vermek ve sahada liderlik yapmak için transfer oldum.

Her şey yolundaydı ancak yeni bir teknik direktörün gelmesiyle değişti. İlk günden itibaren, benim sorumluluğumda olmayan şeyler için sorumlu tutuluyordum. Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı.

Açık konuşmalar yerine sessizlik vardı. Dürüstlük yerine, arkamdan açıklamalar yapıldı.

Tek bir kişisel konuşma bile yapılmadan, kendisi yıllarca kaptanlık yapmış ve bu rolün ne anlama geldiğini bilen biri olmasına rağmen, kaptanlık görevinden alındım.

Yine de sessiz kaldım, saygılı bir şekilde çalıştım ve her zaman profesyonelce davrandım.

Sonunda, kendim için bir karar vermek zorunda kaldım; saygı, dürüstlük ve netlik tartışılmazdır. Bu yüzden artık yoluma devam etme zamanı geldi.

Teşekkürler Kasımpaşa.

Takım arkadaşlarıma, personele, yönetime, taraftarlara ve bu özel şehir İstanbul'a teşekkür ederim.

Dürüst, destekleyici ve insancıl olan kulüpteki tüm insanlara teşekkür ederim, bu zamanı değerli kıldınız.

Başım dik, vicdanım rahat ve gelecek için tam bir motivasyonla ayrılıyorum."

YENİ ADRESİ POLONYA

Kasımpaşa'nın kiralık sözleşmesini feshettiği 28 yaşındaki Szalai, daha sonra Polonya ekiplerinden Pogon Szczecin ile sezon sonuna kadar kiralık anlaşma sağladı.

Kasımpaşa forması altında 15 maçta süre bulan Szalai, 1 asist yaptı.