Attila Szalai için Liverpool iddiası: Van Dijk'e benzer

02 Ocak 2022 Pazar, 19:07

Transfer döneminde son dönemlerde ismi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Attila Szalai için şimdi de Liverpool iddiası gündeme geldi.

Liverpool Echo'nun haberine göre, yüksek tempolu ve fiziksel olarak güçlü bir futbolcu olan Attila Szalai, oyun tarzıyla da Van Dijk'e benzetiliyor. Fenerbahçe'nin ise Attila Szalai için 21 milyon sterlin talep ettiği ifade edildi. Attila Szalai'nin Liverpool için ideal bir savunma oyuncusu olduğu kaydedildi.

Attila Szalai bu sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 18 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. Macar futbolcu tüm kulvarlarda 26 maçta görev aldı. Attila Szalai'nin sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor.