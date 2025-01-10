Attila Szalai'nin transferine onay çıktı!

Yayınlanma: 10.01.2025 - 10:03

Güncelleme: 10.01.2025 - 10:03

Bir dönem Fenerbahçe'de de forman giyen Hoffenheim'ın stoperi Attila Szalai'nin, Standard Liege'e kiralanacağı ileri sürüldü.

Sky'ın haberine göre; Szalai, Belçika takımıyla sözleşme imzalamak üzere. İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Macar savunma oyuncusunun ara transfer döneminde takımdan kiralık olarak ayrılmasına izin verildiği kaydedildi.

BU SEZON FORMA GİYEMEDİ

26 yaşındaki stoper bu sezon Hoffenheim'da resmi maçta forma giyemedi.

Temmuz 2023'te Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Attila Szalai, geçen sezonun ikinci yarısını da Freiburg'da kiralık olarak geçirmişti.

Macar futbolcunun, Hoffenheim ile 2027 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.