Attila Szalai'nin transferine onay çıktı!
Fenerbahçe'nin eski stoperi Attila Szalai'nin, forma şansı bulamadığı Hoffenheim'dan ayrılarak Standard Liege'e transfer olacağı iddia edildi.
Bir dönem Fenerbahçe'de de forman giyen Hoffenheim'ın stoperi Attila Szalai'nin, Standard Liege'e kiralanacağı ileri sürüldü.
Sky'ın haberine göre; Szalai, Belçika takımıyla sözleşme imzalamak üzere. İki kulüp arasında görüşmelerin olumlu ilerlediği ve Macar savunma oyuncusunun ara transfer döneminde takımdan kiralık olarak ayrılmasına izin verildiği kaydedildi.
BU SEZON FORMA GİYEMEDİ
26 yaşındaki stoper bu sezon Hoffenheim'da resmi maçta forma giyemedi.
Temmuz 2023'te Fenerbahçe'den 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Attila Szalai, geçen sezonun ikinci yarısını da Freiburg'da kiralık olarak geçirmişti.
Macar futbolcunun, Hoffenheim ile 2027 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.
Etiketler: #Attila Szalai #Hoffenheim #standard liege
Spor Haberleri
- Fenerbahçe Beko, Errick McCollum transferini açıkladı!
- Alperen Şengün'den 32 sayı, 14 ribauntluk performans!
- Galatasaray'dan Gabriel Sara kararı!
- Attila Szalai'nin transferine onay çıktı!
- TFF'den Beşiktaş'a Montella cevabı!
- 'Hem 3 puan hem de Yusuf'
- Fenerbahçe'de stopere yeni aday!
- Kuzeyboru, sahasında hata yapmadı
- Eczacıbaşı Dynavit, çeyrek finalde!
- Galatasaray, ASVEL'e ilk maçta geçit vermedi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Hatay'da korkutan deprem!
- Özel'den emeklilere 'kırmızı kart' çağrısı
- Edip Akbayram'ın ailesinden açıklama
- Emekliye ek zam yapılacak mı?
- Kalın'ın o sözlerine tepki
- Cumhur İttifakı'nın oyları eridi!
- CHP lideri Özel, saat verdi!
- Eş başkanlar gözaltına alındı
- Çok konuşulacak 'Ahmet Türk' iddiası
- Şirin'in davasında karar açıklandı