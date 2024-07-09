Abdullah Avcı'dan Onuachu ve Szalai açıklaması: 'Bizimle olmak istiyor'
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, Paul Onuachu, Attila Szalai transferleri hakkında açıklamalarda bulundu.
Abdullah Avcı, Trabzonspor'un Macaristan kampında beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.
Transfer çalışmalarına değinen Avcı, Attila Szalai ve Paul Onuachu'nun transfer durumuyla ilgili son durumu paylaştı.
"TRANSFER DURMUŞ VAZİYETTE"
Avcı, Hoffenheim forması giyen Attila Szalai için, "Türkiye'de oynamış ve ilgilendiğimiz bir oyuncu. Trabzonspor'un ekonomisine uygun hareket ediyoruz. Şu an itibariyle transfer durmuş vaziyette. Süreç yarın ne olur bilemiyoruz tabii." ifadelerini kullandı.
"BİRAZ SABIRLI OLACAĞIZ"
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Paul Onuachu içinse Abdullah Avcı şunları söyledi, "Onuachu ile 3-4 gün evvel konuştuk; o da bizimle olmak istiyor. Şu an itibarıyla oldu da diyemiyorum olmaz da diyemiyorum. Başkan bu konuyla ilgili çok uğraşıyor. Biraz sabırlı olacağız."
Yeni sezona erken başladıklarını ve bunun avantaj olabileceğini dile getiren Avcı, "Özellikle transfer olan 5-6 tane oyuncumuz var. Onların adaptasyounu açısında son derece önemli. Oyuncuların kendi arasındaki iletişimi sağlayabilmek açısından önemli duruyor. Rekabeti doğru oluşturduğumuz sürece avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu sene için de şu ana kadar böyle bir planlama yaptık. Umarım bu gerçekleşir."
Meunier ve Dragus'la ilgili konuşan Avcu şunları söyledi, "Meunier milli takımda bir sakatlık yaşadı. Tedavileri devam etti. Sağlık ekibi durumunu yakından takip ediyor. 18'inde bizimle olacak. Dragus 12'sinde bizime katılacak."
"DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"
Abdullah Avcı ayrıca, "Geçtiğimiz sezon koyduğumuz hedeflere ulaştık. 3.'lük hedefi gerçekci bir hedefti. Kupa finalini kazanamadık ve üzüldük. Önümüzdeki sene daha iyisini yapabilmek için çalışmalara başladı. Trabzonspor her zaman yarışacaktır. Taraftarın ne istediğini biliyorum. Rakibini rahatsız eden, daha üreten bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Trabzonspor'da olmaktan dolayı mutluyum. Kendimi yenilenmiş, antrenörlüğe yeni başlamış kadar kendimi heyecanlı görüyorum. Daha iyisini yapabilmek için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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