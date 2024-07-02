Fenerbahçe'de forma giymişti: Süper Lig devinden Attila Szalai hamlesi!

Yayınlanma: 02.07.2024 - 15:07

Güncelleme: 02.07.2024 - 15:07

Trabzonspor, gelecek sezonun kadro planlamasına devam ediyor.

Üst üstte yaptığı transferlerle takımı yenilemeye devam eden bordo-mavili ekip bu kez savunma için Attila Szalai'yi gündemine aldı.

TRABZONSPOR'DAN SZALAİ HAMLESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye'de bir dönem Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai'yi gündemine alan Trabzonspor'un, araştırmalarına başladığı öğrenildi.

Haberde, Trabzonspor'un Szalai için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ifade edildi.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER OLMUŞTU

Fenerbahçe'nin Almanya'nın Hoffenheim takımına 12.3 milyon Euro bonservis bedeliyle sattığı Attila Szalai, Freiburg'a kiralık olarak gitmişti. Tekrardan Hoffenheim'a dönen Macar savunmacının, Almanya'da umduğunu bulamadığı ve ayrılmak istediği iddia edildi.

Szalai, Avrupa Şampiyonası'nda Macaristan formasıyla 2 maçta görev almıştı.