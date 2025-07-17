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Resmen açıklandı... Napoli'den Victor Osimhen kararı!

Resmen açıklandı... Napoli'den Victor Osimhen kararı!

17.07.2025 17:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Resmen açıklandı... Napoli'den Victor Osimhen kararı!

Napoli'nin yeni sezon hazırlık kampının kadrosunda Victor Osimhen yer almadı.

Serie A'da son şampiyon Napoli, yeni sezon hazırlıklarına başlıyor. Napoli'den yapılan açıklamada kamp kadrosunda yer alan isimlere yer verildi.

Galatasaray'ın bonservisini alabilmek için görüşmelerini sürdürdüğü Victor Osimhen, Napoli'nin açıkladığı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Napoli'nin yeni transferlerinden Kevin De Bruyne ile birlikte Noa Lang, Luca Marianucci ve Mathias Ferrante kadroda yer aldı. 

Napoli, yeni sezon öncesinde Arezzo, Catanzaro, Brest, Girona ve Olympiakos'la hazırlık maçlarında karşı karşıya gelecek. Antonio Conte'nin ekibi, Serie A'da sezonu Sassuolo deplasmanında açacak.

Napoli'nin kamp kadrosu şu şekilde:

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