Ausgsburg'a galibiyeti Berisha getirdi! Augsburg 1-0 Mönchengladbach

Almanya Bundesliga Ligi'nin 17. haftasında Augsburg, evinde ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı Mergim Berisha'nın golüyle 1-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:18
Ausgsburg'a galibiyeti Berisha getirdi! Augsburg 1-0 Mönchengladbach
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Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Augsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

WWK Arena'da oynanan maçı Augsburg 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Augsburg'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada bonservisi Fenerbahçe'de olan Mergim Berisha kaydetti.

Berisha bu golle Bundesliga'da çıktığı 11 maçta 4. golünü atmış oldu.

Augsburg bu sonuçla 18 puana yükseldi ve düşme potasının üzerine çıktı. Mönchengladbach ise 22 puanda kaldı.


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