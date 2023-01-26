Ausgsburg'a galibiyeti Berisha getirdi! Augsburg 1-0 Mönchengladbach

Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 07:18

Güncelleme: 26 Ocak 2023 - 07:18

Almanya Bundesliga'nın 17. haftasında Augsburg, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

WWK Arena'da oynanan maçı Augsburg 1-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken Augsburg'a galibiyeti getiren golü 82. dakikada bonservisi Fenerbahçe'de olan Mergim Berisha kaydetti.

Berisha bu golle Bundesliga'da çıktığı 11 maçta 4. golünü atmış oldu.

Augsburg bu sonuçla 18 puana yükseldi ve düşme potasının üzerine çıktı. Mönchengladbach ise 22 puanda kaldı.